Мы выкупаем ноутбуки в любом состоянии, любой комплектации, любых производителей
Мы платим до 80% от рыночной стоимости ноутбука. Принимаем ноутбуки всех производителей.
Вы можете продать свой Б/У ноутбук, либо обменять его на новый от магазинов партнеров.
Покупаем сломанные, разобранные и неподлежащие восстановлению ноутбуки, ноутбуки на запчасти.
Мы покупаем незагружающиеся ноутбуки, ноутбуки с вирусами, баннерами-вымогателями.
Не важно какой у Вас ноутбук - выкупаем любых производителей
Позвоните нам или закажите звонок. Опишите свой ноутбук и узнайте его стоимость.
Вы можете привезти ноутбук в наш СЦ либо заказать выезд оценщика на дом или в офис.
Мы проверяем характеристики и состояние вашего ноутбука (займет не более 10 минут).
Составляем договор, а также бесплатно удаляем или переносим вашу информацию.