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Скупка ноутбуков в Москве!
Покупаем любые ноутбуки, в любом состоянии!
- До 90% от стоимости за новый ноутбук
- До 80% от стоимости за ноутбук Б\У
Оценка за 5 минут
по телефону
Деньги
сразу
Что мы покупаем

Мы выкупаем ноутбуки в любом состоянии, любой комплектации, любых производителей

Новые ноутбуки

Мы платим до 80% от рыночной стоимости ноутбука. Принимаем ноутбуки всех производителей.

Б/У ноутбуки

Вы можете продать свой Б/У ноутбук, либо обменять его на новый от магазинов партнеров.

Нерабочие и старые

Покупаем сломанные, разобранные и неподлежащие восстановлению ноутбуки, ноутбуки на запчасти.

Ноутбуки с вирусами

Мы покупаем незагружающиеся ноутбуки, ноутбуки с вирусами, баннерами-вымогателями.

Не важно какой у Вас ноутбук - выкупаем любых производителей

Как продать ноутбук?
Звонок

Позвоните нам или закажите звонок. Опишите свой ноутбук и узнайте его стоимость.

01
Оценка

Вы можете привезти ноутбук в наш СЦ либо заказать выезд оценщика на дом или в офис.

02
Осмотр

Мы проверяем характеристики и состояние вашего ноутбука (займет не более 10 минут).

03
Вы получаете деньги

Составляем договор, а также бесплатно удаляем или переносим вашу информацию.

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Узнайте цену на свой ноутбук прямо сейчас
Оставьте свой номер телефона и наш специалист свяжется с вами для оценки стоимости ноутбука.






Как нас найти
Мы находимся в 5 минутах ходьбы от станций метро:
Пушкинская
Тверская
Чеховская
Охотный Ряд
Театральная
Площадь Революции
по адресу ул. Тверская, дом 9, строение 7
Цокольный этаж. Офис №12
Схема прохода от станций:
Охотный Ряд
Театральная
Площадь Революции
Схема прохода от станций:
Пушкинская
Тверская
Чеховская
Проход через арку со стороны "МакДональдс", на выходе из арки сразу направо.
Спуск вниз на цокольный этаж. Домофон "BuyTops". Далее налево по коридору. Офис №12.